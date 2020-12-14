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Вибори в США: Байден отримав перші голоси виборників

Новость на русском → Вермонт, Понеділок 14 грудня 2020 17:46
Вибори в США: Байден отримав перші голоси виборників Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 грудня, стартувала фінальна частина виборів у США, коли за президента голосують виборники. Перший штат Вермонт вже віддав три голоси за демократа Джо Байдена.

Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що Вермонт став першим штатом, який повідомив про результати своєї колегії виборників. За майбутнього президента Байдена і віце-президента Камалу Харріс віддали голоси трьох виборників.

Також повідомляється, що найближчим часом стануть відомі результати голосування виборників в Індіані, Нью-Гемпширі і Теннесі. Інші штати проголосують протягом дня.

Зазначимо, згідно з американським виборчим законодавством, після загальнонаціонального голосування проходить колегія виборників, члени якої голосують за кандидатів у переважній більшості випадків так само, як і виборці в їх штатах.

Нагадаємо, раніше Байден представив нових членів своєї адміністрації. У числі представлених кандидатів Сьюзан Райс, колишній радник з національної безпеки Барака Обами і колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником з внутрішньої політики

Також повідомлялося, що суд відхилив позов Техасу про анулювання перемоги Байдена.

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