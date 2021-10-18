Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: відповідь Радуцького

За його словами, сьогодні в Україні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - заявив Радуцький.

Він зазначив, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки - це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем", - заявив Радуцький.