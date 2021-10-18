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Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: відповідь Радуцького

Автор: Анастасія Рокитна

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький відповів, чи планують в Україні вводити загальнонаціональний локдаун. Цього не планують робити, завдяки вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Радуцького в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, сьогодні в Україні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - заявив Радуцький.

Він зазначив, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки - це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, у МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом.

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