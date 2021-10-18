ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: відповідь Радуцького

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 11:41
Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: відповідь Радуцького Фото: голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький відповів, чи планують в Україні вводити загальнонаціональний локдаун. Цього не планують робити, завдяки вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Радуцького в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, сьогодні в Україні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - заявив Радуцький.

Він зазначив, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки - це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, у МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Локдаун
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів