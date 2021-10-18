Введут ли в Украине общенациональный локдаун: ответ Радуцкого

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ответил, планируют ли в Украине вводить общенациональный локдаун. Этого не планируют делать, благодаря вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова Радуцкого в эфире телеканала " Интер ".

По его словам, сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили уже обе дозы вакцины, что "позволяет работать в адаптивном карантине".

"Общенациональный локдаун премьер-министр и правительство не планируют", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что центральная власть вводит лишь "желтый" и "оранжевый" уровни эпидопасности.

"Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности - это опасный уровень, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличии свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом", - заявил Радуцкий.