ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Введут ли в Украине общенациональный локдаун: ответ Радуцкого

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 октября 2021 11:41
Введут ли в Украине общенациональный локдаун: ответ Радуцкого Фото: глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ответил, планируют ли в Украине вводить общенациональный локдаун. Этого не планируют делать, благодаря вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Радуцкого в эфире телеканала "Интер".

По его словам, сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили уже обе дозы вакцины, что "позволяет работать в адаптивном карантине".

"Общенациональный локдаун премьер-министр и правительство не планируют", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что центральная власть вводит лишь "желтый" и "оранжевый" уровни эпидопасности.

"Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности - это опасный уровень, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличии свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом", - заявил Радуцкий.

Напомним, в Минздраве не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Локдаун
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров