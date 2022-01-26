Зустріч у Парижі. Радники "нормандської четвірки" проведуть переговори: що відомо

Головне про зустріч у Парижі

Переговори політрадників лідерів України, Росії, Франції та Німеччини були анонсовані на середу, 26 січня.

Чотирьохстороння зустріч є підготовкою до відновлення самітів на рівні глав "нормандської четвірки". Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Саме він та французький президент Еммануель Макрон раніше запропонували провести зустріч.

Сторони обговорять кроки щодо виконання Мінських угод. Переговори відбудуться на тлі загострення відносин РФ та Заходу через загрозу ескалації конфлікту в Україні.

Україну в Парижі представить голова Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини бере участь радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бонн.

Минула очна зустріч на рівні радників у повному складі відбулася у вересні 2020 у Берліні. А лідери "нормандської четвірки" не проводили переговорів із грудня 2019 року.

Франція та Німеччина активізують нормандський формат

7 січня 2022 року Еммануель Макрон та Олаф Шольц ініціювали поновлення роботи нормандського формату. Глави Німеччини та Франції запропонували провести переговори лідерів "четвірки" у найближчі тижні.

На початку січня відбулися окремі консультації радників від Франції та Німеччини з представниками України та Росії. За підсумками глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що нормандський формат знову запрацював після тривалої бездіяльності. Він зазначив, що на столі переговорів знаходяться питання обміну полоненими, відведення важкої техніки, гуманітарні перспективи.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок також заявила, що Німеччина готова "зробити все" для перезапуску нормандського процесу, оскільки ситуація на Донбасі погіршується.

Очікування України від зустрічі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав потужним сигналом те, що переговори вдалося розблокувати. Також він висловив сподівання, що на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" Німеччина та Франція займатимуть активну позицію.

Також керівник ОП озвучив ймовірний порядок денний зустрічі – на переговорах радників можуть обговорити залучення німецьких та французьких партнерів до верифікації режиму припинення вогню на Донбасі.

При цьому Андрій Єрмак зазначив, що Україна виконуватиме мінські домовленості виключно в українських інтересах і відповідно до норм міжнародного права, а також відстоюватиме свою позицію по кожному пункту.

Переговори на тлі загрози вторгнення РФ

Зустріч нормандських радників пройде у період загострення відносин між Росією та Заходом через Україну.

Нарощування військового контингенту біля українських кордонів з осені 2021 привернуло увагу всього світу. США та країни Європи попередили РФ про жорсткі санкції у разі вторгнення російських військ на територію України.

У свою чергу в Росії висунули "гарантії безпеки" США та НАТО. Серед них відмова від розширення Альянсу та відмова приймати в нього Україну, виведення військ НАТО із країн Східної Європи.

10 – 13 січня пройшло три раунди переговорів щодо даних "гарантій", проте сторони поки що не досягли компромісу.

У США вважають, що Росія готова розпочати вторгнення будь-якої миті, а в командуванні ООС України назвали ймовірну дату вторгнення – 20 лютого.

Водночас у РНБО заявили, що немає жодних підстав, щоб говорити про повномасштабний наступ Росії. Ситуація контрольована та приводів для паніки немає.