Всеукраїнський форум про коронавірус: хто запрошений і що обговорять

Головне про форум "Україна 30"

Всеукраїнський форум про коронавірус пройде 8-10 лютого в столиці за підтримки Офісу президента, Кабміну і міжнародних організацій (USAID, ВООЗ, UNICEF).

Учасники обговорять глобальні теми впливу COVID-19 на життя і здоров'я людей, соціальну сферу, економіку, безпеку.

Початок першої сесії о 10:00 8 лютого, її відкриє президент Володимир Зеленський.

Захід транслюватиметься в режимі онлайн, а деякі спікери виступлять в форматі відеоконференції.

Українці можуть задати питання учасникам форуму на сайті і сторінках заходу в соцмережах.

Хто візьме участь

Протягом форуму відбудуться виступи президента, представників Кабміну і Верховної ради, а також міжнародних експертів.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьмуть участь в заході в онлайн-режимі.

Серед запрошених зарубіжних учасників: глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, головний радник гендиректора Всесвітньої організації торгівлі Тім Йенд, посол Естонії Каімо Кууск, директор медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, глава представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер і ін.

Спікери від України: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр з питань євроінтеграціі Ольга Стефанішина, глава МОЗ Максим Степанов, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр освіти Сергій Шкарлет, міністр культури Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Фото: учасники форуму (facebook.com/Forum.Ukraine30)

Теми форуму

За заявою організаторв, головним завданням форуму є надання суспільству відповідей на найбільш актуальні питання щодо протидії COVID-19.

Представники влади розкажуть про стратегію подолання пандемії і її наслідків в Україні, національний план вакцинації.

Також торкнуться наступних тем: заходи щодо відновлення економіки, допомога вразливим верствам населення, адаптація системи освіти, міжнародне співробітництво, перспективи відкриття кордонів.

Програма форуму "Україна 30"

8 лютого. 10:00 - 11:00. Перша сесія.

"Україна проти вірусу" - виступ Володимира Зеленського. Глава держави представить стратегічне бачення плану влади для подолання пандемії коронавірусу в 2021 році.

"Світ проти вірусу" - генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус представить поточну ситуацію з протидією COVID-19 на міжнародному та національному рівнях, розповість про уроки боротьби з пандемією (онлайн-включення).

"Європа проти вірусу" - голова ЄК Урсула фон дер Ляєн розповість про роль Євросоюзу в боротьбі з пандемією, значення вакцинації (відеозвернення).

11:10 - 12:40. Друга сесія. "Міжнародний контекст боротьби з пандемією" - спікери обговорять міжнародне співробітництво в боротьбі з коронавірусом, нову геополітику на тлі пандемії, можливість відкриття кордонів для українців цього року.

12:50 - 14:20. Третя сесія. "Вакцинація як квиток до нормального життя країни" - глава МОЗ Максим Степанов представить Національний план вакцинації, розповість про готовність медичної системи та безпеку вакцин.

14:30 - 16:00. Спеціальна сесія. "Розмова релігійних діячів України".

9 лютого

10:00 - 10:20. "План уряду щодо запобігання пандемії" - виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

10:30 - 12:00. "2021: економічний діагноз і рецепти оздоровлення".

12:10 - 13:10. "Як успішно подолати удар пандемії по бізнесу".

13:20 - 14:50. "Освіта в 2021 році".

15:00 - 16:30. "Регіони проти вірусу".

10 лютого

10:00 - 11:30. "Інновації в умовах пандемії".

11:40 - 12:50. "Крим і Донбас проти вірусу".

13.00 - 14:30. "Пандемія: дезінформація і мізінформація".