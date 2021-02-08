Всеукраїнський форум про коронавірус: хто запрошений і що обговорять

8 лютого в Києві розпочинається Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді". Першу сесію відкриє президент Володимир Зеленський, також запрошені представники ВООЗ, Євросоюзу, чиновники та експерти.
Як повідомляється на сайті форуму, впродовж трьох днів учасники обговорять питання, присвячені боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками. Детально про програму та спікерів заходу - на РБК-Україна.
Протягом форуму відбудуться виступи президента, представників Кабміну і Верховної ради, а також міжнародних експертів.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьмуть участь в заході в онлайн-режимі.
Серед запрошених зарубіжних учасників: глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, головний радник гендиректора Всесвітньої організації торгівлі Тім Йенд, посол Естонії Каімо Кууск, директор медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, глава представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер і ін.
Спікери від України: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр з питань євроінтеграціі Ольга Стефанішина, глава МОЗ Максим Степанов, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр освіти Сергій Шкарлет, міністр культури Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
За заявою організаторв, головним завданням форуму є надання суспільству відповідей на найбільш актуальні питання щодо протидії COVID-19.
Представники влади розкажуть про стратегію подолання пандемії і її наслідків в Україні, національний план вакцинації.
Також торкнуться наступних тем: заходи щодо відновлення економіки, допомога вразливим верствам населення, адаптація системи освіти, міжнародне співробітництво, перспективи відкриття кордонів.
8 лютого. 10:00 - 11:00. Перша сесія.
"Україна проти вірусу" - виступ Володимира Зеленського. Глава держави представить стратегічне бачення плану влади для подолання пандемії коронавірусу в 2021 році.
"Світ проти вірусу" - генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус представить поточну ситуацію з протидією COVID-19 на міжнародному та національному рівнях, розповість про уроки боротьби з пандемією (онлайн-включення).
"Європа проти вірусу" - голова ЄК Урсула фон дер Ляєн розповість про роль Євросоюзу в боротьбі з пандемією, значення вакцинації (відеозвернення).
11:10 - 12:40. Друга сесія. "Міжнародний контекст боротьби з пандемією" - спікери обговорять міжнародне співробітництво в боротьбі з коронавірусом, нову геополітику на тлі пандемії, можливість відкриття кордонів для українців цього року.
12:50 - 14:20. Третя сесія. "Вакцинація як квиток до нормального життя країни" - глава МОЗ Максим Степанов представить Національний план вакцинації, розповість про готовність медичної системи та безпеку вакцин.
14:30 - 16:00. Спеціальна сесія. "Розмова релігійних діячів України".
9 лютого
10:00 - 10:20. "План уряду щодо запобігання пандемії" - виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
10:30 - 12:00. "2021: економічний діагноз і рецепти оздоровлення".
12:10 - 13:10. "Як успішно подолати удар пандемії по бізнесу".
13:20 - 14:50. "Освіта в 2021 році".
15:00 - 16:30. "Регіони проти вірусу".
10 лютого
10:00 - 11:30. "Інновації в умовах пандемії".
11:40 - 12:50. "Крим і Донбас проти вірусу".
13.00 - 14:30. "Пандемія: дезінформація і мізінформація".
Нагадаємо, проведення форуму "Україна 30" анонсував президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав українців задати питання спікерам.
Раніше в Офісі президента повідомили, що учасники форуму розглянуть спільний план дій з вакцинації, поділяться міжнародними напрацюваннями в боротьбі з COVID-19 і досвідом їх імплементації в Україні.