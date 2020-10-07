Під час саміту Україна-ЄС підписано угоди на 390 млн євро, - Шмигаль

В рамках саміту Україна-ЄС між сторонами були підписані угоди на загальну суму 390 мільйонів євро. Серед них три угоди з Євросоюзом та два - з Європейським інвестиційним банком.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, з ЄС були підписані такі угоди:

10 млн євро в рамках "Кліматичного пакету для стабільної економіки в Україні" будуть направлені на різні заходи по розвитку економіки.

30 млн євро в рамках "Програми ЄС "Міцні регіони" будуть виділені на допомогу східним областям України для подолання негативних наслідків пандемії та російської агресії.

20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства і залучення його до політичних процесів.

З Європейським інвестиційним банком були укладені такі угоди:

300 млн євро в рамках угоди про фінансування проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" будуть спрямовані на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні;

30 млн євро позики, передбачені гарантійною угодою "Логістична мережа (Модернізація і цифровізація Укрпошти)" підуть на закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хаба у Львові) і 22 сортувальних депо в цілому і на впровадження систем автоматичного відстеження пересування вантажів.

Нагадаємо, 6 жовтня у Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. Під час саміту президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Також Зеленський повідомив, що безвізу з Євросоюзом нічого не загрожує.