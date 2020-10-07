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Під час саміту Україна-ЄС підписано угоди на 390 млн євро, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 07 жовтня 2020 10:42
Під час саміту Україна-ЄС підписано угоди на 390 млн євро, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В рамках саміту Україна-ЄС між сторонами були підписані угоди на загальну суму 390 мільйонів євро. Серед них три угоди з Євросоюзом та два - з Європейським інвестиційним банком.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, з ЄС були підписані такі угоди:

  • 10 млн євро в рамках "Кліматичного пакету для стабільної економіки в Україні" будуть направлені на різні заходи по розвитку економіки.
  • 30 млн євро в рамках "Програми ЄС "Міцні регіони" будуть виділені на допомогу східним областям України для подолання негативних наслідків пандемії та російської агресії.
  • 20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства і залучення його до політичних процесів.

З Європейським інвестиційним банком були укладені такі угоди:

  • 300 млн євро в рамках угоди про фінансування проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" будуть спрямовані на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні;
  • 30 млн євро позики, передбачені гарантійною угодою "Логістична мережа (Модернізація і цифровізація Укрпошти)" підуть на закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хаба у Львові) і 22 сортувальних депо в цілому і на впровадження систем автоматичного відстеження пересування вантажів.

Нагадаємо, 6 жовтня у Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. Під час саміту президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Також Зеленський повідомив, що безвізу з Євросоюзом нічого не загрожує.

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