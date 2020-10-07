Під час саміту Україна-ЄС підписано угоди на 390 млн євро, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
В рамках саміту Україна-ЄС між сторонами були підписані угоди на загальну суму 390 мільйонів євро. Серед них три угоди з Євросоюзом та два - з Європейським інвестиційним банком.
Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, з ЄС були підписані такі угоди:
- 10 млн євро в рамках "Кліматичного пакету для стабільної економіки в Україні" будуть направлені на різні заходи по розвитку економіки.
- 30 млн євро в рамках "Програми ЄС "Міцні регіони" будуть виділені на допомогу східним областям України для подолання негативних наслідків пандемії та російської агресії.
- 20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства і залучення його до політичних процесів.
З Європейським інвестиційним банком були укладені такі угоди:
- 300 млн євро в рамках угоди про фінансування проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" будуть спрямовані на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні;
- 30 млн євро позики, передбачені гарантійною угодою "Логістична мережа (Модернізація і цифровізація Укрпошти)" підуть на закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хаба у Львові) і 22 сортувальних депо в цілому і на впровадження систем автоматичного відстеження пересування вантажів.
Нагадаємо, 6 жовтня у Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. Під час саміту президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.
Також Зеленський повідомив, що безвізу з Євросоюзом нічого не загрожує.