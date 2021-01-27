Вопрос изменения территории Украины: оппозиция оценила риски закона о референдуме

Верховная рада Украины вчера приняла закон о референдуме. Один из вопросов, который может выноситься на референдум - это изменение территории Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме".

Оппозиция, в частности, первый замглавы парламентского комитета по вопросам государственной власти Роман Лозинский ("Голос"), считает, что во время войны этот вопрос абсурдный.

"На практике завтра это может быть очередная попытка Банковой предложить формулу Штайнмайера или что-то в этом роде на референдум под вопросом "вы за мир?". Конечно, что люди за мир. Тем более, что с помощью пропагандистских каналов можно сформировать нужное общественное мнение и получить подавляющее большинство за такие рискованные нормы", - сказал он.

Также, согласно закону, народ может поднимать вопрос отмены какого-то закона. А это, по словам нардепа, противоречит Конституции. Единственный законодательный орган - это Верховная рада, заявил он.

Также по словам народного депутата от этой фракции "ЕС" Руслана Князевича, принятый документ фактически вводит "законодательный референдум".

Однако, член рабочей группы по разработке законопроектов по народовластию, эксперт Центра политико-правовых реформ и коалиции РПР Юлия Кириченко, напротив, считает эту норму одним из главных позитивных моментов.

"Условно говоря, в период Януковича "диктаторские законы" не оставили людям другой возможности, как выходить на улицу. Но был бы тогда такой закон, то люди могли бы собрать три миллиона подписей и отменить их на референдуме", - объяснила она.

Напомним, в "Слуге народа" опровергли популярные мифы о законе о референдумах.

Ранее РБК-Украина расписало основные моменты этого закона.