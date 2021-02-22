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Військові, медики та переселенці: кому буде доступний дешевий лізинг на житло

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 11:58
Військові, медики та переселенці: кому буде доступний дешевий лізинг на житло Фото: Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг. Однак він буде доступний для певних категорій осіб.

Про це на форумі "Україна 30" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ми будемо мати іпотеку та фінансовий лізинг під 5%. Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, поліцейські, педагоги, соціально незахищені верстви населення і, сподіваюся, ми зможемо це зробити і для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Тимошенко.

За його словами, про доступний лізинг на житло в Україні говорять багато років, але фактичного механізму не було.

"Ми знайшли цей механізм, і, сподіваюся, вже в I півріччі іпотека і лізинг будуть запущені", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що іпотечний бум буде при іпотеці в 5%.

"Я вважаю, що це наша мрія. Ми можемо до неї дійти і обов'язково дійдемо", - зазначив він.

До цього Верховна рада прийняла у другому читанні закон про фінансовий лізинг. Очікується, що він дозволить суттєво розширити можливості придбання транспорту, устаткування, іншої техніки та нерухомості.

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