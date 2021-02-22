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Военные, медики и переселенцы: кому будет доступен дешевый лизинг на жилье

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 11:58
Военные, медики и переселенцы: кому будет доступен дешевый лизинг на жилье Фото: Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине параллельно с дешевой ипотекой на жилье запустят финансовый лизинг. Однако он будет доступен для определенных категорий лиц.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы будем иметь ипотеку и финансовый лизинг под 5%. Для кого именно этот финансовый лизинг на жилье? Во-первых, это медики, военные, полицейские, педагоги, социально незащищенные слои населения и, надеюсь, мы сможем это сделать и для внутренне перемещенных лиц", - отметил Тимошенко.

По его словам, о доступном лизинге на жилье в Украине говорят много лет, но фактического механизма не было.

"Мы нашли этот механизм, и, надеюсь, уже в I полугодии ипотека и лизинг будут запущены", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ипотечный бум будет при ипотеке в 5%.

"Я считаю, что это наша мечта. Мы можем до нее дойти и обязательно дойдем", - отметил он.

До этого Верховная рада приняла во втором чтении закон о финансовом лизинге. Ожидается, что он позволит существенно расширить возможности приобретения транспорта, оборудования, другой техники и недвижимости.

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Новости Украины Политика переселенцы жилье Лизинг
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