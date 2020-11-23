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Військова техніка потребує оновлення, - Уруський

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил. За його словами, наявне озброєння і військова техніка (ОВТ) потребують оновлення.

Про це він написав у Facebook.

Для цього, за його словами, необхідно робити рішучі кроки з розвитку власного науково-технічного і промислового потенціалу.

"Слід наголосити, що наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни", - зазначив Уруський.

Під час візиту міністр написав, що отримав конкретне уявлення про те, чого потребують українські війська, що сьогодні потрібно від підприємств оборонної промисловості України, і куди рухатися виробникам у процесі забезпечення військ комплектуючими і озброєнням.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявляли, що проросійські бойовики на Донбасі використовують майже всі типи безпілотників, які перебувають на озброєнні Росії.

Крім того, Україна фіксує, що Росія продовжує постачати на окупований Донбас озброєння та військову техніку.

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