Вітренко про угоду США та Німеччини: позиція України щодо "Північного потоку-2" незмінна

Позиція України по добудові російського газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. Трубопровід є геополітичною зброєю Москви і несе загрозу Україні і всьому регіону.

"Наша позиція незмінна: "Північний потік-2" - це загроза для безпеки України і всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України", - сказав він в інтерв'ю українській службі "Голос Америки".

За словами глави "Нафтогаз Україна", російський газопровід - це геополітична зброя Кремля і як у цій ситуації Інші країни - лідери західного світу можуть домовлятися про проєкт Москви.

Відповідаючи на питання про можливість добудови "Північного потоку-2" Вітренко підкреслив, що це технічний елемент. "Питання в тому, щоб цей проєкт ніколи не запрацював, щоб по ньому не йшов газ в Європу", - додав він.