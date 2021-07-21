ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вітренко про угоду США та Німеччини: позиція України щодо "Північного потоку-2" незмінна

Новость на русском →
Київ, Середа 21 липня 2021 21:02
Вітренко про угоду США та Німеччини: позиція України щодо "Північного потоку-2" незмінна Фото: голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Позиція України по добудові російського газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. Трубопровід є геополітичною зброєю Москви і несе загрозу Україні і всьому регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Нафтогаз Україна" Юрія Вітренко.

"Наша позиція незмінна: "Північний потік-2" - це загроза для безпеки України і всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України", - сказав він в інтерв'ю українській службі "Голос Америки".

За словами глави "Нафтогаз Україна", російський газопровід - це геополітична зброя Кремля і як у цій ситуації Інші країни - лідери західного світу можуть домовлятися про проєкт Москви.

Відповідаючи на питання про можливість добудови "Північного потоку-2" Вітренко підкреслив, що це технічний елемент. "Питання в тому, щоб цей проєкт ніколи не запрацював, щоб по ньому не йшов газ в Європу", - додав він.

Нагадаємо, 20 липня джерела Wall Street Journal заявили, що США і Німеччина досягли домовленості щодо "Північного потоку-2".

Відзначимо, в ході слухань в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд раскрила деталі угоди по "Північному потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Нафтогаз України
NEWS
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
DAILY
Радник Держдепу США Дерек Шолле: Україна повинна залишатися транзитером газу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Радник Держдепу США Дерек Шолле: Україна повинна залишатися транзитером газу