Витренко о соглашении США и Германии: позиция Украины по "Северному потоку-2" неизменна
Позиция Украины по достройке российского газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. Трубопровод является геополитическим оружием Москвы и несет угрозу Украине и всему региону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко.
"Наша позиция неизменна: "Северный поток-2" - это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины", - сказал он в интервью украинской службе "Голос Америки".
По словам главы "Нафтогаз Украина", российский газопровод - это геополитическая оружие Кремля и как в этой ситуации другие страны - лидеры западного мира могут договариваться о проекте Москвы.
Отвечая на вопрос о возможности достройки "Северного потока-2" Витренко подчеркнул, что это технический элемент. "Вопрос в том, чтобы этот проект никогда не заработал, чтобы по нему не шел газ в Европу", - добавил он.
Напомним, 20 июля источники Wall Street Journal заявили, что США и Германия достигли договоренности по "Северному потоку-2".
Отметим, в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд раскрыла детали сделки по "Северному потоку-2".