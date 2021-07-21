Витренко о соглашении США и Германии: позиция Украины по "Северному потоку-2" неизменна

"Наша позиция неизменна: "Северный поток-2" - это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины", - сказал он в интервью украинской службе "Голос Америки".

По словам главы "Нафтогаз Украина", российский газопровод - это геополитическая оружие Кремля и как в этой ситуации другие страны - лидеры западного мира могут договариваться о проекте Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности достройки "Северного потока-2" Витренко подчеркнул, что это технический элемент. "Вопрос в том, чтобы этот проект никогда не заработал, чтобы по нему не шел газ в Европу", - добавил он.