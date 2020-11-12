Відеоконференція радників "нормандської четвірки": про що говоритимуть

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" пройде у форматі відеоконференції 13 листопада. Основною темою переговорів стане пожвавлення роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, радників лідерів "нормандської четвірки" обговорять план дій для відновлення миру на Донбасі, який запропонував українська сторона.

Він додав, що Україна намагається пришвидшити переговорний процес, тому пропонує конструктивні кроки для цього.

"Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов’язання та домовленості, які вона брала на себе", - наголосив Жовква.

Нагадаємо, відеоконференція радників "нормандської четвірки" була анонсована президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави зазначав, що радники обговорять "всі кроки на майбутнє".

Крім того, українська делегація в ТКГ заявляла, що запропонований Україною план відновлення миру на Донбасі був взятий за основу.

Водночас представник української делегації в ТКГ Денис Гармаш заперечив взяття за основу українського плану щодо Донбасу.