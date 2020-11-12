ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відеоконференція радників "нормандської четвірки": про що говоритимуть

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 16:15
Відеоконференція радників "нормандської четвірки": про що говоритимуть Фото: Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" пройде у форматі відеоконференції 13 листопада. Основною темою переговорів стане пожвавлення роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, радників лідерів "нормандської четвірки" обговорять план дій для відновлення миру на Донбасі, який запропонував українська сторона.

Він додав, що Україна намагається пришвидшити переговорний процес, тому пропонує конструктивні кроки для цього.

"Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов’язання та домовленості, які вона брала на себе", - наголосив Жовква.

Нагадаємо, відеоконференція радників "нормандської четвірки" була анонсована президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави зазначав, що радники обговорять "всі кроки на майбутнє".

Крім того, українська делегація в ТКГ заявляла, що запропонований Україною план відновлення миру на Донбасі був взятий за основу.

Водночас представник української делегації в ТКГ Денис Гармаш заперечив взяття за основу українського плану щодо Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас советник Контактная група Нормандський формат
NEWS
"Слуга народу" посідає перше місце на виборах до Ради, "ЄС" скорочує розрив, - опитування
РБК-Українаінформаційне агентство "Слуга народу" посідає перше місце на виборах до Ради, "ЄС" скорочує розрив, - опитування
DAILY
Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року