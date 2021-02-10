Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака

Верховний суд України відхилив два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку. Але в суд надійшов ще третій позов.

Верховний суд розглянув позов №9901/22/21, в якому стверджувалося, що указ Зеленського від 2 лютого порушує права, свободи і інтереси. Суд відхилив клопотання, оскільки в ньому не було обґрунтування того, як Зеленський порушив права, свободи та інтереси. Крім цього, ВСУ не побачив підстав для залучення до справи ряд телекомпаній, на яких частотах мовили телеканали, як третіх осіб. Позивачу доручили виправити недоліки в 10-денний термін.

Також ВСУ відхилив позов № 9901/23/21, в якому вимагалося визнати указ президента протиправним та скасувати його. Суд вирішив, що скарга подана в інтересах юридичних осіб, які є власниками телеканалів.

У той же час, Верховний суд 8 лютого отримав третій позов з подібними позовними вимогами - № 9901/26/21. Питання про відкриття справи щодо нього буде вирішено в п'ятиденний термін.