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Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака

Автор: Роман Тверденко

Верховний суд України відхилив два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку. Але в суд надійшов ще третій позов.

Про це повідомляє сайт Верховного суду.

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Верховний суд розглянув позов №9901/22/21, в якому стверджувалося, що указ Зеленського від 2 лютого порушує права, свободи і інтереси. Суд відхилив клопотання, оскільки в ньому не було обґрунтування того, як Зеленський порушив права, свободи та інтереси. Крім цього, ВСУ не побачив підстав для залучення до справи ряд телекомпаній, на яких частотах мовили телеканали, як третіх осіб. Позивачу доручили виправити недоліки в 10-денний термін.

Також ВСУ відхилив позов № 9901/23/21, в якому вимагалося визнати указ президента протиправним та скасувати його. Суд вирішив, що скарга подана в інтересах юридичних осіб, які є власниками телеканалів.

У той же час, Верховний суд 8 лютого отримав третій позов з подібними позовними вимогами - № 9901/26/21. Питання про відкриття справи щодо нього буде вирішено в п'ятиденний термін.

Нагадаємо, ввечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne та ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Більше про введення санкцій ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

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