Верховний суд зобов'язав президента спілкуватися державною мовою

Верховний суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків. Однак за спілкування іншою мовою поза виконання повноважень президент не несе юридичної відповідальності.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховного суду.

Суд розглянув позов, у якому спілкування президента Володимира Зеленського 23 травня 2019 року на форумі iForum-2019 недержавною мовою просили визнати протиправним та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на при здійсненні повноважень.

Суд відмовив у задоволенні позову у повному обсязі, але вказав на те, що під час виконання службових обов’язків Зеленський зобов’язаний спілкуватися державною мовою.

"Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність. Враховуючи викладене, суд закрив провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства", - повідомили у прес-службі ВС.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України просили роз'яснити, чи можна притягати президента до адміністративної відповідальності.

Таке звернення надійшло до суду в контексті можливості оштрафувати Зеленського за порушення карантину.