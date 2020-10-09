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Верховный суд обязал президента общаться на государственном языке

Новина українською → Киев, Пятница 09 октября 2020 15:07
Верховный суд обязал президента общаться на государственном языке Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей. Однако за общение на другом языке вне исполнения полномочий президент не несет юридической ответственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Суд рассмотрел иск, в котором общение президента Владимира Зеленского 23 мая 2019 на форуме iForum-2019 на негосударственном языке просили признать противоправным и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке при осуществлении полномочий.

Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, но указал на то, что при исполнении служебных обязанностей Зеленский обязан общаться на государственном языке.

"В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, суд закрыл производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства", - сообщили в пресс-службе ВС.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины просили разъяснить, можно ли привлекать президента к административной ответственности.

Такое обращение поступило в суд в контексте возможности оштрафовать Зеленского за нарушение карантина.

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