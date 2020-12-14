Венедіктова вирішила активізувати справи групи "Приват"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вирішила активізувати справи, пов'язані з групою "Приват". Зокрема, вона увійшла до складу прокурорських груп у трьох основних провадженнях.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

За її словами, на тему розслідування справ групи "Приват" пройшло досить зустрічей з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"На моє переконання, справи можна і потрібно активізувати. Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. Ми знайшли порозуміння з колегами та намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, в березні НАБУ узгоджувало підозри у справі щодо "Укрнафти" про 10 млрд гривень збитків державі. Понад 40% акцій "Укрнафти" належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.

До цього директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що до націоналізації "ПриватБанк" в рамках реструктуризації кредитного портфеля надавав кредити компаніям, які є або були працівниками групи "Приват".