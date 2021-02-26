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Венедіктова: 70 громадянам РФ повідомлено підозру за розв’язання війни проти України

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 00:52
Венедіктова: 70 громадянам РФ повідомлено підозру за розв’язання війни проти України Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З 2014 року 70 громадянам РФ повідомлено підозру за розв’язання та ведення агресивної війни проти України й пособництво у вчиненні цих дій. Серед них - російські високопосадовці.

Про це заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Укрінформ".

Підозри оголосили міністру оборони РФ, трьом його заступникам, начальнику генерального штабу, раднику президента РФ, судді конституційного суду РФ.

Крім того, за злочинні дії, пов’язані з окупацією Криму, українським судом заочно засуджено й так званого "уповноваженого представника президента РФ" у так званому "Кримському федеральному окрузі".

Всього з 2014 року зареєстровано близько 30 тисяч кримінальних правопорушень, які пов’язані якраз зі збройною агресією РФ.

"У нас уже 160 громадянам РФ повідомлено про підозру за відповідні злочини", - сказала Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що Україна готує електронну базу даних, які передували окупації Донбасу та Кримського півострову.

РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі бойовиків на Донбасі.

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