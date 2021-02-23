Вакцини, економіка і стратегічне партнерство: про що говорили Путін з Лукашенком, катаючись на лижах

Зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка і глави РФ Володимира Путіна тривала 22 лютого в Сочі більше шести годин. Лідери двох країн спілкувались в неформальній обстановці, поєднавши переговори з катанням на лижах і снігоходах.

Так, Путін назвав "рідкістю" те, що керівники держав зустрічаються віч-на-віч, а Лукашенко висловив надію, що вони продовжать "серйозні переговори в звичайному одязі" і в майбутньому.

Президенти, зокрема, обговорили економічні питання, виробництво вакцин і дорожні карти.

30 дорожніх карт

Раніше Путін і Лукашенко позначили близько 30 напрямів розвитку співробітництва, дорожніх карт. Над ними працювали представники урядів двох країн.

"Справді, уряди дуже багато зробили. І Росії, і Білорусі... Там, можливо, залишилося 6-7 дорожніх карт, над якими наші уряди працюють. Всі решта в принципі готові до підписання", - сказав Лукашенко.

Економіка

Лукашенко в ході зустрічі подякував Путіну за підтримку економіки Білорусі.

Він стверджує, що як мінімум половина торгового обороту Білорусі зав'язана на Росії, а Білорусь є четвертим за значенням торговельним партнером Росії. Країна споживає багато російських комплектуючих і сировини.

"Знайте, що ми не викинули гроші на вітер. Ми вкладаємо в кінцеве виробництво, закуповуючи в Росії величезну кількість сировини та комплектуючих", - заявив глава Білорусі.

Вакцини та коронавірус

Лукашенко похвалив Росію за виробництво вакцин.

"У вас вже три зареєстрованих вакцини. І ще в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом. До осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є. Але зараз активно закуповуємо у вас. Ця тема - вакцин - говорить про високий рівень науки в Російській Федерації", - сказав білоруський президент, назвавши російську вакцину "найкращою у світі".

Також він подякував Путіну за відкриття залізничного руху між двома країнами не дивлячись на пандемію коронавіруса.

"Думаю, недалекий той момент, коли ми і автомобільний рух відкриємо. У нас проблем немає", - додав Лукашенко.

Путін про співпрацю двох країн

"Головне - це спільна робота і кооперація в реальному секторі економіки. У нас дійсно за період епідемії трохи впав товарообіг, приблизно на 15%. Але все одно склав 28,5 млрд доларів. Це дуже значуща цифра", - сказав він.



Путін також додав, що йому "приємно констатувати", що той рівень взаємодії, стратегічного партнерства, союзництва з Білоруссю підтверджується.

"Президенти Білорусі і Росії продовжили спілкування під час катання на гірських лижах. Вони також покаталися на снігоходах, після чого глав держав чекав спільний обід", - повідомили в прес-службі Лукашенка.