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ВАКС закрив справу проти Труханова після рішення КСУ

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 15:07
ВАКС закрив справу проти Труханова після рішення КСУ Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу проти мера Одеси Геннадія Труханова за недостовірне декларування. Адвокат мера попросив про закриття провадження після рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє "Суспільне".

Минулого тижня Конституційний суд визнав неконституційними статті Кримінального кодексу щодо недостовірного декларування. Після цього адвокат Олександр Лисак звернувся до суду з проханням про закриття справи і його клопотання було задоволено.

Сторона обвинувачення не виступала проти клопотання, оскільки воно було вмотивировано рішенням КСУ, а тому підстави для закриття справи були.

Нагадаємо, ще в березні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозрау Труханову за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Слідство встановило, що в 2015-16 році Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки в ряді суб'єктів, відсотки за вкладами у банках. Загалом в декларації 2015 року мер Одеси не вніс у декларацію майна на загальну суму 32,5 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

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