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ВАКС закрыл дело против Труханова после решения КСУ

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:07
ВАКС закрыл дело против Труханова после решения КСУ Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование. Адвокат мэра попросил о закрытии производства после решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает "Суспільне".

На прошлой неделе Конституционный суд признал неконституционными статьи Уголовного кодекса по недостоверному декларированию. После этого адвокат Александр Лысак обратился к суду с просьбой о закрытии дела и его ходатайство было удовлетворено.

Сторона обвинения не выступала против ходатайства, поскольку оно было вмотивировано решением КСУ, а потому основания для закрытия дела были.

Напомним, еще в марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

Следствие установило, что в 2015-16 году Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес в декларацию имущества на общую сумму 32,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у Труханова есть дети.

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