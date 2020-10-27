ВАКС постановив поновити справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування схеми постачання вугілля "Роттердам+". Було скасовано рішення САП закрити справу
Відповідне рішення суд виніс у вівторок, 27 жовтня, передає РБК-Україна.
ВАКС задовольнив скаргу "Нікопольського заводу феросплавів" та скасував рішення прокурора САП Віталія Пономаренка закрити справу Роттердам+.
Після рішення суду розслідування повинно бути відновлено.
Нагадаємо, 27 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" в частині підозрюваних осіб через відсутність складу злочину.
24 вересня це рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд, а 29 вересня - Офіс генерального прокурора.
Рішення про закриття справи було прийнято після отримання висновку фінальної експертизи СБУ, яка не встановила збитків від дії формули "Роттердам+".