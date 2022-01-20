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"В Україні може бути громадянська війна": у РФ відповіли Байдену на слова про заходи проти банків

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Москва, Четвер 20 січня 2022 14:23
"В Україні може бути громадянська війна": у РФ відповіли Байдену на слова про заходи проти банків Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден пригрозив Росії у випадку нового вторгнення в Україну - російські банки не зможуть проводити операції з доларами. У Кремлі відповіли тим, що в Україні після таких заходів "може початися громадянська війна".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

За його словами, ці заяви Байдена нібито можуть сприяти дестабілізації обстановки.

"Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, що називається, під сурдинку, можуть вирішити почати заново громадянську війну в своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося в цьому зв'язку", - сказав Пєсков.

Такі заяви, за словами представника Кремля, жодним чином не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі.

Нагадаємо, Байден пригрозив РФ небаченими санкціями за напад на Україну.

Зазначимо, Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронній саміт з Путіним.

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