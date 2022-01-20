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"В Украине может быть гражданская война": в РФ ответили Байдену на слова о мерах против банков

Новина українською →
Москва, Четверг 20 января 2022 14:23
"В Украине может быть гражданская война": в РФ ответили Байдену на слова о мерах против банков Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден пригрозил России в случает нового вторжения в Украину - российские банки не смогут проводить операции с долларами. В Кремле ответили тем, что в Украине после таких мер "может начаться гражданская война".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

По его словам, эти заявления Байдена якобы могут способствовать дестабилизации обстановки.

"Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - сказал Песков.

Такие заявление, по словам представителя Кремля, никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе.

Напомним, Байден пригрозил РФ невиданными санкциями за нападение на Украину.

Отметим, Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным.

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