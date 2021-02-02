Посилення штрафів за порушення ПДР не дасть ефект в Україні, - експерт

У світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а тільки підвищення штрафів і посилення покарання за порушення ПДР не дасть ефекту.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна представник Координаційної ради Загальнонаціонального Форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв, йдеться в матеріалі "Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР".

Експерт розповів про три етапи схеми безпеки дорожнього руху:

1. Підвищення штрафів та надання поліції додаткових повноважень.

2. Формування чіткого національного законодавства.

3. Система держуправління, тобто наявність єдиного органу, який би відповідав за питання безпеки дорожнього руху.

Експерт зазначив, що відсутність якогось із цих рівнів не дасть функціонувати цій схемі.

"Цій простій формулі 18 років, але у нас ця формула ніколи не була реалізована. Ми все ще працюємо на першому рівні, а отже результату ми ніколи не отримаємо", - вважає юрист.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти, які посилюють адміністративну відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху і зобов'язують їх носити при поганій видимості елементи, які відбивають світло.

Нагадаємо, в Україні створять новий департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції.