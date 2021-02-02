Ужесточение штрафов за нарушение ПДД не даст эфекта в Украине, - эксперт

В мире применяется трехуровневая схема безопасности дорожного движения. Украина остановилась только на первом уровне, а только повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушение ПДД не даст эффекта.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина представитель Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев, говорится в материале "Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД".

Эксперт рассказал о трех этапах схемы безопасности дорожного движения:

1. Повышение штрафов и предоставление полиции дополнительных полномочий.

2. Формирование четкого национального законодательства.

3. Система госуправления, то есть наличие единого органа, который бы отвечал за вопросы безопасности дорожного движения.

Эксперт отметил, что отсутствие какого-то из этих уровней не даст функционировать этой схеме.

"Этой простой формуле 18 лет, но у нас эта формула никогда не была еще реализована. Мы все еще работаем на первом уровне, а следовательно результата мы никогда не получим", - считает юрист.

Напомним, летом Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, которые усиливают административную ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения и обязывают их носить при плохой видимости элементы, которые отражают свет.

Отметим, в Украине создадут новый департамент по надзору за работой всей системы полиции.