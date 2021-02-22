Уруського помітили на одному фото з Кадировим. Шмигаль чекає пояснень

Віце-прем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського зафіксували на одному фото з президентом Чечні Рамзаном Кадировим. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зажадав від Уруського надати термінові пояснення.
Про це Шмигаль написав у Facebook.
Уруський перебував учора, 21 лютого, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати.
"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль.
Як повідомляв Уруський, в рамках виставки демонструються "новітні технології практично по всіх ключових напрямках розвитку озброєння та військової техніки".
Фото: Олег Уруський був зафіксований на фото поруч з Рамзаном Кадировим на виставці в ОАЕ (facebook.com/dshmyhal)
Відзначимо, в січні у скандал потрапив заступник Уруського Віталій Немилостивий. Він їздив за кермом п'яним, а після того, як його зупинили поліцейські, він поскандалив з правоохоронцями, погрожуючи своєю посадою. В результаті Кабмін ухвалив рішення про звільнення Немилостивого.
Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов повідомляв, що президент Володимир Зеленський незадоволений виконанням держзамовлень в оборонному секторі, за який відповідає зокрема міністерство Уруського.