RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Уруського помітили на одному фото з Кадировим. Шмигаль чекає пояснень

Автор: Ігор Литвиненко

Віце-прем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського зафіксували на одному фото з президентом Чечні Рамзаном Кадировим. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зажадав від Уруського надати термінові пояснення.

Про це Шмигаль написав у Facebook.

Уруський перебував учора, 21 лютого, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль.

Як повідомляв Уруський, в рамках виставки демонструються "новітні технології практично по всіх ключових напрямках розвитку озброєння та військової техніки".

Фото: Олег Уруський був зафіксований на фото поруч з Рамзаном Кадировим на виставці в ОАЕ (facebook.com/dshmyhal)

Відзначимо, в січні у скандал потрапив заступник Уруського Віталій Немилостивий. Він їздив за кермом п'яним, а після того, як його зупинили поліцейські, він поскандалив з правоохоронцями, погрожуючи своєю посадою. В результаті Кабмін ухвалив рішення про звільнення Немилостивого.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов повідомляв, що президент Володимир Зеленський незадоволений виконанням держзамовлень в оборонному секторі, за який відповідає зокрема міністерство Уруського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КадировДенис Шмигаль
Читайте також
Кабмін розраховує на отримання перших партій вакцини в лютому
Столтенберг про вступ України в НАТО: дати немає, але вона стає ближчою до членства
Прогноз погоди