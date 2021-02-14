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Помер посол України в Китаї Камишев

Новость на русском → Київ, Неділя 14 лютого 2021 21:09
Помер посол України в Китаї Камишев Фото: Сергій Камишев (facebook.com/ukrembcn)
Автор: Роман Тверденко

У віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Він обіймав посаду з 2019 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Причина смерті офіційно не названа.

Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський замінив на цій посаді Олега Дьоміна. Камишев займав цю ж посаду в 2004-2009 роках. Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ, куди прийшов у 1994 році. Серед них пост першого секретаря і радника посла України в Єгипті. Також був тимчасовим повіреним у Сирії та Лівані, де також очолював дипломатичну місію.

Під час першого терміну роботи послом України в Китаї також представляв інтереси країни в сусідніх Монголії та Північній Кореї.

У 2010 році обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи Азарова, а потім працював заступником керівника секретаріату Кабміну. З цієї посади був звільнений у квітні 2014 року.

Вчора український МЗС заявив, що наполегливі твердження російських офіційних осіб про нібито "посередницької" ролі Росії в мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія з першого дня збройного конфлікту не була і в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона почала і в якому продовжує брати участь.

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