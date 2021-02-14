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Умер посол Украины в Китае Камышев

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 февраля 2021 21:09
Умер посол Украины в Китае Камышев Фото: Сергей Камышев (facebook.com/ukrembcn)
Автор: Роман Тверденко

В возрасте 64 лет умер посол Украины в Китае Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Причина смерти официально не названа.

Камышев был действующим послом Украины в Китае с 2019 года. Тогда президент Владимир Зеленский заменил на этом посту Олега Демина. Камышев занимал этот же пост в 2004-2009 годах. Длительное время работал на различных должностях при Министерстве иностранных дел, куда пришел в 1994 году. Среди них пост первого секретаря и советника посла Украины в Египте. Также был временным поверенным в Сирии и Ливане, где также возглавлял дипломатическую миссию.

Во время первого срока работы послом Украины в Китае также представлял интересы страны в соседних Монголии и Северной Корее.

В 2010 году занимал должность замминистра Кабинета министров в правительстве Николая Азарова, а затем работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. С этой должности был уволен в апреле 2014 года.

Вчера украинский МИД заявил, что настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.

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