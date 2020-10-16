Українська армія має бути на 100% контрактною, - Арахамія

Українська армія на 100% має бути контрактною. А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна. У нас зараз є і заклик, ви розумієте. Тому що держава дуже багато грошей витрачає на підготовку цього контрактника. Коли він звільняється, ми фактично не оптимально використовуємо гроші", - сказав Арахамія.

Він додав, що контрактна армія повинна бути добре оснащена, "мати ракетну програму, мати флот".

"А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що в Україні планують скасувати призов на військову службу до лав ЗСУ - таке бачення є в перспективі за умови налагодженої системи підготовки резерву.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 16 жовтня

Відзначимо, що в новому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" експерти піднімають актуальні для кожного з нас теми. Наприклад, чому президент України Володимир Зеленський хоче провести всеукраїнське опитування саме в день виборів, або скільки треба буде вкрасти, щоб отримати довічне. Також гості студії міркують на тему того, чи змогла команда Зеленського знайти механізм, як позбавлятися від корупціонерів і негідників при владі і хто розганяв фейки про повій на Майдані.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 16 жовтня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська розповіла про профілактику і лікування COVID-19, а також про зміни в протоколі лікування коронавірусної хвороби в Україні.

Інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Також інфекціоніст прокоментувала випадки повторного захворювання на COVID-19 і пояснила, чому найближчі півроку будуть дуже важкими для України.

Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому в нашій країні така складна ситуація з коронавірусом.

Степанов виправдався за важку ситуацію з коронавірусом

А ще керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів про останні результати досліджень COVID-19.

Андрій Александрін висловився про результати досліджень COVID-19

Крім цього, лідер збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про симптоми коронавірусу, які були у нього.

Тарас Степаненко розповів про симптоми COVID-19