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В Україні запустили платформу "Всеукраїнська школа онлайн"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 13:22
В Україні запустили платформу "Всеукраїнська школа онлайн" Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство освіти та науки України запустило платформу "Всеукраїнська школа онлайн". Її запустили в умовах пандемії.

Про це заявив на брифінгу т.в.о міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"Завдячуючи тому, що всі учасники освітнього процесу мали підтримку під час дистанційного навчання, під час змішаного навчання, ми сьогодні і запустили "Всеукраїнську школу онлайн", - повідомив він.

За його словами, ця платформа дає можливість вчитись за українською навчальною програмою всім, хто має бажання. Не в залежності від міста чи країни проживання, в тому числі дітям з тимчасово окупованих територій.

"Всеукраїнська школа онлайн стане додатковим стимулом, щоб ще більше дітей отримували можливість навчатися в Україні", - розповів він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України переводить школи на новий санітарний регламент. Він регулює наявність інтернету, зобов'язує обладнати туалети всередині будівлі, а також забороняє орендувати шкільні приміщення під непрофільний бізнес.

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