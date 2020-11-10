RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні закрили справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна

Автор: Олег Черниш

Поліція та Офіс генерального прокурора України закрили кримінальне провадження про нібито втручання в роботу генпрокурора з боку екс-віце-президента США Джо Байдена. Справу було відкрито за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Популярні новини

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Так, провадження було закрите ще у вересні через відсутність події злочину", - розповіло джерело видання в правоохоронних органах.

Крім того, в коментарі РБК-Україна Шокін розповів, що при розслідуванні справи правоохоронці провели тільки одну слідчу дію - його допит.

Колишній генпрокурор додав, що оскаржив закриття справи у суді. Скаргу розглянуть 11 листопада.

Нагадаємо, у квітні 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Шокіна через нібито ультиматум Байдена. Через два роки, в лютому 2020-го, суд наказав Державному бюро розслідувань відкрити справу проти Байдена.

Крім того, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер запевняв, що Байден не порушував закон, коли просив звільнити Шокіна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденделоВіктор Шокін