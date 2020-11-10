В Україні закрили справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна

Поліція та Офіс генерального прокурора України закрили кримінальне провадження про нібито втручання в роботу генпрокурора з боку екс-віце-президента США Джо Байдена. Справу було відкрито за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Так, провадження було закрите ще у вересні через відсутність події злочину", - розповіло джерело видання в правоохоронних органах.

Крім того, в коментарі РБК-Україна Шокін розповів, що при розслідуванні справи правоохоронці провели тільки одну слідчу дію - його допит.

Колишній генпрокурор додав, що оскаржив закриття справи у суді. Скаргу розглянуть 11 листопада.

Нагадаємо, у квітні 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Шокіна через нібито ультиматум Байдена. Через два роки, в лютому 2020-го, суд наказав Державному бюро розслідувань відкрити справу проти Байдена.

Крім того, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер запевняв, що Байден не порушував закон, коли просив звільнити Шокіна.