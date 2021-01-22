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В Україні захворюваність COVID перевищує норму в п'ять разів

Новость на русском → Україна, П'ятниця 22 січня 2021 10:54
В Україні захворюваність COVID перевищує норму в п'ять разів Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні показник захворюваності коронавірусом становить 204,3 на 100 тисяч населення. Це в п'ять разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксована в Запорізькій (367,3), Миколаївській (353,4) та Черкаській (300,1) областях.

Найкраща ситуація - у Кіровоградській (81,9), Херсонській (125,3) і Вінницькій (135,6) областях.

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для коронавірусу. Станом на 21 січня у країні зайняті 28,5% ліжок. У Києві заповнені 31,2% лікарняних місць. Всього в країні введено вже 66 302 ліжок.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в результаті комплексу карантинних дій Україні вдалося збити хвилю коронавірусу. В країні зменшується число нових випадків COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Кабміні оцінили результати локдауну. Міністр КМУ Олег Немчінов заявив, що карантин дозволив стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19.

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