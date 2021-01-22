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В Украине заболеваемость COVID превышает норму в пять раз

Новина українською → Украина, Пятница 22 января 2021 10:54
В Украине заболеваемость COVID превышает норму в пять раз Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 204,3 на 100 тысяч населения. Это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (367,3), Николаевской (353,4) и Черкасской (300,1) областях.

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,9), Херсонской (125,3) и Винницкой (135,6) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для коронавируса. По состоянию на 21 января в стране заняты 28,5% коек. В Киеве заполнены 31,2% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 302 коек.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса. В стране уменьшается число новых случаев COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Кабмине оценили результаты локдауна. Министр КМУ Олег Немчинов заявил, что карантин позволил сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19.

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