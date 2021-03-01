RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні стартувала іпотека під 7%: видано перші кредити

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбулась церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у рамках державної програми "Доступна іпотека 7%". Видано перші кредити.

Відповідна церемонія відбулась під час всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Хочу привітати щасливих власників квартир... Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитись до програми", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Перший договір підписали сім'ї Лапченко та Максимюк.

Нагадаємо, перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних.

Участь у програмі можуть взяти участь українці, середньомісячний дохід яких і кожного з членів за останні шість місяців не перевищує десятикратного розміру середньої місячної заробітної плати у відповідному регіоні України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 15 лютого вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою істотно спрощуються критерії для позичальників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ипотека
Читайте також
Іпотека під 7%: названа дата видачі перших кредитів
У держпрограму іпотеки під 7% увійшли перші сім банків: умови кредитів
Прогноз погоди