В Україні створять резерв держслужбовців: комітет підтримав доопрацьований закон

В Україні планують створити резерв державних службовців. Комітет з питань організації державної влади рекомендує Верховній раді схвалити доопрацьований законопроект №3491.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що комітет зберіг концепцію та ключові положення ухваленої ВР редакції закону про запровадження кандидатського резерву - інформаційної системи (бази даних), до якої заноситиметься інформація про кандидатів для зайняття посад держслужби, які відповідають визначеним вимогам та успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору.

У доопрацьованій редакції пропонують відновити конкурси на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби, які під час карантину були заповнені шляхом добору:

на посади держслужби категорії "А" - у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом;

на посади держслужби категорій "Б" та "В" - протягом року з дня набрання чинності документом.

У законі пропонують залишати службовця за рішенням керівника та за його згодою на роботі після досягнення 65-річного віку, але не більше як до досягнення ним 70-річчя.

Також із ЗУ "Про держслужбу" виключають статтю "Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення", щоб унеможливити звільнення чиновників категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями.

"Комітет ухвалив рекомендувати доопрацьований закон №3491 прийняти при повторному розгляді в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня Рада відправила на доопрацювання цей законопроект з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня президент ветував цей законопроект й повернув до Верховної ради зі своїми пропозиціями.

Так, на початку липня Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3491 про створення такого резерву.