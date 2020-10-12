В Україні дозволили електронну торгівлю ліками

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами. Документ на законодавчому рівні регулює дистанційну торгівлю ліками.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон дозволяє суб'єкту господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, здійснювати і електронну роздрібну торгівлю ліками, а також доставляти їх безпосереднього споживача.

Документ також встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптечних установ, вимог до зберігання, відпуску та їх транспортування.

Згідно з законом, продавець має право доставляти ліки споживачеві власною кур'єрською службою або залучати на договірних засадах кур'єрські служби доставки операторів поштового зв'язку, які повинні дотримуватися умови зберігання медикаментів.

Відповідальність перед споживачем за збереження якості ліків та додержання визначених виробником умов їх зберігання несе компанія-продавець, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю.

Таким чином, ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати у відділення пошти.

Крім того, закон гармонізує чинне законодавство України у сфері дистанційної торгівлі ліками законодавства Європейського союзу.

Нагадаємо, 17 вересня нардепи підтримали у другому читанні відповідний законопроект.

Крім того, Кабінет міністрів спростив ввезення на територію України чотирьох ліків для лікування коронавірусу.