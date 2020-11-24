В Україні може з'явитися новий вид покарання для злочинців

В Україні найближчим часом може з'явитися новий вид покарання для злочинців - пробаційний нагляд. Відповідний законопроект вже підготувало Міністерство юстиції.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає сайт відомства.

"Законопроектом ми пропонуємо ввести новий вид покарання - пробаційний нагляд. Передбачається, що пробація буде застосовуватися і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де суд в якості покарання призначає обмеження волі або арешт", - зазначив Малюська.

За його словами, таку міру покарання будуть застосовувати до тих, хто скоїв нетяжкі злочини. А впровадження пробаційного періоду знизить витрати на пенітенціарну систему.

За оцінками Мін'юсту, один ув'язнений в тюрмі "коштує" бюджету понад 10 000 гривень на місяць. Витрати на пробації близько 900 гривень, оскільки не треба витрачати гроші на його утримання, харчування і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні складуть рейтингову систему в'язниць для реформування закладів відбування покарань. На сьогодні в країні працюють 183 колонії та слідчих ізолятора.

Також повідомлялося, що Мін'юст виставить на продаж майже 30 в'язниць.