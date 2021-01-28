В Україні з'явиться новий силовий орган, але є загроза правового вакууму

В Україні може скоро з'явитись Бюро економбезпеки. Голова правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський ("Слуга народу") бачить загрозу правового вакууму у сфері фінансових розслідувань.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати".

Зазначимо, парламент планує ухвалити законопроект про створення БЕБ.

"Безумовно, буде певне вікно або прірва, тому що навіть якщо буде створено БЕБ, то буде потрібно час, щоб наростити потужності і перекрити хоча б основні напрямки розслідувань", - вважає Монастирський.

У той же час, голова профільного комітету фінансового Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") відкидає побоювання, що виникне часовий вакуум і станеться "провисання" справ через створення нового органу і ліквідації старого.

"Цього часу достатньо, якщо є бажання і воля, щоб створити новий орган і ліквідувати податкову міліцію", - сказав він РБК-Україна.

Нагадаємо, у Раді вважають питання СБУ ключовим для прийняття закону про Бюро економбезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Україні створюють Бюро економбезпеки, замість податкової міліції.