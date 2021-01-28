ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні з'явиться новий силовий орган, але є загроза правового вакууму

Новость на русском → Київ, Четвер 28 січня 2021 09:10
В Україні з'явиться новий силовий орган, але є загроза правового вакууму Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні може скоро з'явитись Бюро економбезпеки. Голова правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський ("Слуга народу") бачить загрозу правового вакууму у сфері фінансових розслідувань.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати".

Зазначимо, парламент планує ухвалити законопроект про створення БЕБ.

"Безумовно, буде певне вікно або прірва, тому що навіть якщо буде створено БЕБ, то буде потрібно час, щоб наростити потужності і перекрити хоча б основні напрямки розслідувань", - вважає Монастирський.

У той же час, голова профільного комітету фінансового Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") відкидає побоювання, що виникне часовий вакуум і станеться "провисання" справ через створення нового органу і ліквідації старого.

"Цього часу достатньо, якщо є бажання і воля, щоб створити новий орган і ліквідувати податкову міліцію", - сказав він РБК-Україна.

Нагадаємо, у Раді вважають питання СБУ ключовим для прийняття закону про Бюро економбезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Україні створюють Бюро економбезпеки, замість податкової міліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика силовики Верховна Рада
NEWS
Більше 1 метру снігу та червоний рівень небезпеки: погода різко погіршилась
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Більше 1 метру снігу та червоний рівень небезпеки: погода різко погіршилась
DAILY
Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати
Олег Черниш, Уляна Безпалько Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати