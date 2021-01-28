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В Украине появится новый силовой орган, но есть угроза правового вакуума

Новина українською → Киев, Четверг 28 января 2021 09:10
В Украине появится новый силовой орган, но есть угроза правового вакуума Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине может скоро появиться Бюро экономбезопасности. Глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский ("Слуга народа") видит угрозу правового вакуума в сфере финансовых расследований.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать".

Отметим, парламент планирует принять законопроект о создании БЭБ.

"Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований", - считает Монастырский.

В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.

"Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию", - сказал он РБК-Украина.

Напомним, в Раде считают вопрос СБУ ключевым для принятия закона о Бюро экономбезопасности.

Ранее сообщалось, что в Украине создают Бюро экономбезопасности, вместо налоговой милиции.

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