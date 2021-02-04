RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні з'явиться Єдиний портал повідомлень про корупцію

Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться Єдиний портал повідомлень про корупцію. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3450 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 253 нардепи.

Згідно з документом, з порталом зможуть у цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах.

Слід зазначити, що Національне агентство по запобіганню корупції просило звільнити себе від обов'язку вступати в судові справи на стороні викривача або третьої особи через недостатню кількість працівників для виконання таких функцій у масштабах країни.

У редакції першого читання пропонувалося передати цю функцію системі безоплатної правової допомоги. Однак до другого читання у законі прописали, що НАЗК має залучатися до судового процесу, якщо у ньому бере участь викривач.

Нагороду викривачу мають виплачувати не після рішення суду, а після реального стягнення коштів з корупціонера у дохід держави. Такі зміни передбачені до Кримінального процесуального кодексу.

Підкреслимо, в документі залишилася можливість анонімного повідомлення про факт корупції.

Нагадаємо, даний закон Рада ухвалила за основу на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, з січня набув чинності закон про викривачів корупції.

Раніше анонсувалося, що у парламент внесуть окремий законопроект про кримінальну відповідальність викривачів корупції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України коррупцияВерховна Рада