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В Україні планують запровадити електронний кабінет пацієнта: що це означає

Новость на русском → Київ, Вівторок 05 січня 2021 10:04
В Україні планують запровадити електронний кабінет пацієнта: що це означає Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта. У МОЗ розповіли, що це означає.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Перш за все, ми хочемо запровадити електронний кабінет пацієнта. В тому числі з інтеграцією його з сервісом "Дія", що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту", - пояснив Степанов.

Також це дозволить надавати декларації з лікарем онлайн, надавати доступ до власних данних.

"В кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані", - зазначив він.

Також він говорить, що МОЗ хоче позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявляв, що антибіотики мають продаватись за електронним рецептом. МОЗ розробляє відповідну систему, модуль має стартувати 1 квітня.

Зазначимо, у новому 2021 році на українців очікує ряд змін в соціально-економічній сфері. З 1 січня збільшуються розміри пенсій і мінімальної зарплати. Зросли тарифи на комунальні послуги, але оформити субсидію стало простіше.

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