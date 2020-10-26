В Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду кримського депутата
Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Його засудили до 12 років ув'язнення.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.
Він зазначив, що Ганиша тільки у вересні відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.
"Але ось на днях ми дізнаємося, що Богунський райсуд Житомира несподівано вирішив звільнити Ганиша від покарання за станом здоров'я", - повідомило джерело в прокуратурі.
За словами співрозмовника, суд виніс рішення незаконно, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а не від спеціальної тюремної комісії.
Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення.
Ганиш - єдиний кримський депутат, який був затриманий на території материкової України і отримав покарання за держзраду у вигляді реального тюремного терміну.
Нагадаємо, в липні Ганиша затримали і помістили в Лук'янівське СІЗО.
Як писало РБК-Україна, в листопаді 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 12 років в'язниці за державну зраду.
Вирок Ганишу набрав чинності в кінці січня 2020 року, а його захист просив відхилити вирок у зв'язку з важким станом здоров'я підзахисного - йому планували зробити операцію на серці навесні.
У лютому захисники Ганиша оскаржили вирок. Екс-депутат продовжував перебувати під домашнім арештом.