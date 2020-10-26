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В Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду кримського депутата

Новость на русском → Житомир, Понеділок 26 жовтня 2020 17:33
В Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду кримського депутата Фото: Василь Ганиш (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Його засудили до 12 років ув'язнення.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.

Він зазначив, що Ганиша тільки у вересні відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.

"Але ось на днях ми дізнаємося, що Богунський райсуд Житомира несподівано вирішив звільнити Ганиша від покарання за станом здоров'я", - повідомило джерело в прокуратурі.

За словами співрозмовника, суд виніс рішення незаконно, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а не від спеціальної тюремної комісії.

Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення.

Ганиш - єдиний кримський депутат, який був затриманий на території материкової України і отримав покарання за держзраду у вигляді реального тюремного терміну.

Нагадаємо, в липні Ганиша затримали і помістили в Лук'янівське СІЗО.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 12 років в'язниці за державну зраду.

Вирок Ганишу набрав чинності в кінці січня 2020 року, а його захист просив відхилити вирок у зв'язку з важким станом здоров'я підзахисного - йому планували зробити операцію на серці навесні.

У лютому захисники Ганиша оскаржили вирок. Екс-депутат продовжував перебувати під домашнім арештом.

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