В Украине освободили единственного осужденного за госизмену крымского депутата

Богунский районный суд Житомира досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного за госизмену бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша. Его приговорили к 12 годам заключения.

Об этом РБК-Украина сказал источник в прокуратуре.

Он отметил, что Ганыша только в сентябре отправили в колонию в Житомирской области для отбывания наказания.

"Но вот на днях мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", - сообщил источник в прокуратуре.

По словам собеседника, суд вынес решение незаконно, используя медсправку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии.

Прокуратура уже подала апелляцию на это решение.

Ганыш - единственный крымский депутат, который был задержан на территории материковой Украины и получил наказание за госизмену в виде реального тюремного срока.

Напомним, в июле Ганыша задержали и поместили в Лукьяновское СИЗО.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Приговор Ганышу вступил в силу в конце января 2020 года, а его защита просила отклонить приговор в связи с тяжелым состоянием здоровья подзащитного - ему планировали сделать операцию на сердце весной.

В феврале защитники Ганыша обжаловали приговор. Экс-депутат продолжал находиться под домашним арестом.