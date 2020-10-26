В Украине освободили единственного осужденного за госизмену крымского депутата
Богунский районный суд Житомира досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного за госизмену бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша. Его приговорили к 12 годам заключения.
Об этом РБК-Украина сказал источник в прокуратуре.
Он отметил, что Ганыша только в сентябре отправили в колонию в Житомирской области для отбывания наказания.
"Но вот на днях мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", - сообщил источник в прокуратуре.
По словам собеседника, суд вынес решение незаконно, используя медсправку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии.
Прокуратура уже подала апелляцию на это решение.
Ганыш - единственный крымский депутат, который был задержан на территории материковой Украины и получил наказание за госизмену в виде реального тюремного срока.
Напомним, в июле Ганыша задержали и поместили в Лукьяновское СИЗО.
Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 12 годам тюрьмы за государственную измену.
Приговор Ганышу вступил в силу в конце января 2020 года, а его защита просила отклонить приговор в связи с тяжелым состоянием здоровья подзащитного - ему планировали сделать операцию на сердце весной.
В феврале защитники Ганыша обжаловали приговор. Экс-депутат продолжал находиться под домашним арестом.