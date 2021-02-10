В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину

Згідно з постановою, на території України заборонена реєстрація вакцин та інших лікарських препаратів для профілактики COVID-19, які розроблені і виготовлені в країні-агресора.

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розроблення і / або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною радою державою-агресором, забороняється", - йдеться в постанові.

Поставка і перевірка вакцини інших виробників регулюються домовленостями, підписаними Україною в рамках механізму COVAX.

При цьому зазначається, що Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України буде оцінювати користь вакцин і перевіряти матеріалів на їх правдивість при державній реєстрації в Україні під зобов'язання для екстреного медичного застосування.