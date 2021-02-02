В Україні оновлять відомості Держземкадастру про кордон

В Україні оновлять відомості Державного земельного кадастру про кордон. Верховна рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект №3987.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 294 парламентарі.

Згідно з законом, відомості про державний кордон вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) українського кордону.

Він вилучає з видів документації із землеустрою технічну документацію щодо визначення та встановлення у натурі (на місцевості) державного кордону України.

Нагадаємо, наприкінці грудня комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти відповідний законопроект №3987.

Як писало РБК-Україна, даний проект закону Кабінет міністрів підтримав ще на початку серпня. У першому читанні Рада прийняла його на початку листопада 2020 року.

Так, 1 січня набув чинності закон, який дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування державного кордону насамперед з Російською Федерацією.

Прикордонникам надаються у постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури.