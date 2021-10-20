В Україні вводять нові правила перевезень, але не для всіх: Шмигаль назвав винятки

В Україні з 21 жовтня почнуть діяти нові правила перевезень, але не для всього транспорту. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області під ці правила не підпадають.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Шмигаля на засіданні уряду.
Нові правила почнуть діяти завтра.
"З 21 жовтня працюють нові правила. Всі міжобласні перевезення дозволені при наявності "ковід"-сертифікату або негативний ПЛР-тест. Ми говоримо і про залізничний, і авіаційний, і автобусний транспорт", - зазначив Шмигаль.
Він назвав виключення:
Нагадаємо, карантин в Україні цього тижня суттєво посилили в п'яти областях. Крім того, з 21 жовтня введуть нові правила для міжобласного транспорту.