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В Україні вводять нові правила перевезень, але не для всіх: Шмигаль назвав винятки

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 13:30
В Україні вводять нові правила перевезень, але не для всіх: Шмигаль назвав винятки Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні з 21 жовтня почнуть діяти нові правила перевезень, але не для всього транспорту. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області під ці правила не підпадають.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Шмигаля на засіданні уряду.

Нові правила почнуть діяти завтра.

"З 21 жовтня працюють нові правила. Всі міжобласні перевезення дозволені при наявності "ковід"-сертифікату або негативний ПЛР-тест. Ми говоримо і про залізничний, і авіаційний, і автобусний транспорт", - зазначив Шмигаль.

Він назвав виключення:

  • громадський транспорт у містах,
  • перевезення всередині однієї області.

Нагадаємо, карантин в Україні цього тижня суттєво посилили в п'яти областях. Крім того, з 21 жовтня введуть нові правила для міжобласного транспорту.

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