В Украине вводят новые правила перевозок, но не для всех: Шмыгаль назвал исключения
Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила перевозок, но не для всего транспорта. Общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области под эти правила не подпадают.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Шмыгаля на заседании правительства.
Новые правила начнут действовать завтра.
"С 21 октября работают новые правила. Все межобластные перевозки разрешены при наличии "ковида"-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Мы говорим и о железнодорожном, и авиационном, и автобусном транспорте", - отметил Шмыгаль.
Он назвал исключения:
- общественный транспорт в городах,
- перевозки внутри одной области.
Напомним, карантин в Украине на этой неделе существенно усилили в пяти областях. Кроме того, с 21 октября введут новые правила для межобластного транспорта.