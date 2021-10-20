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В Украине вводят новые правила перевозок, но не для всех: Шмыгаль назвал исключения

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Киев, Среда 20 октября 2021 13:30
В Украине вводят новые правила перевозок, но не для всех: Шмыгаль назвал исключения Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила перевозок, но не для всего транспорта. Общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области под эти правила не подпадают.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Шмыгаля на заседании правительства.

Новые правила начнут действовать завтра.

"С 21 октября работают новые правила. Все межобластные перевозки разрешены при наличии "ковида"-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Мы говорим и о железнодорожном, и авиационном, и автобусном транспорте", - отметил Шмыгаль.

Он назвал исключения:

  • общественный транспорт в городах,
  • перевозки внутри одной области.

Напомним, карантин в Украине на этой неделе существенно усилили в пяти областях. Кроме того, с 21 октября введут новые правила для межобластного транспорта.

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Денис Шмыгаль Карантин
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