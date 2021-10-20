В Украине вводят новые правила перевозок, но не для всех: Шмыгаль назвал исключения

В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила перевозок, но не для всего транспорта. Общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области под эти правила не подпадают.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Шмыгаля на заседании правительства.

Новые правила начнут действовать завтра. "С 21 октября работают новые правила. Все межобластные перевозки разрешены при наличии "ковида"-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Мы говорим и о железнодорожном, и авиационном, и автобусном транспорте", - отметил Шмыгаль. Он назвал исключения: общественный транспорт в городах,

перевозки внутри одной области.